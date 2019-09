Kurz ve volbách slaví obrovský úspěch. S kým půjde do koalice?

Sebastian Kurz slaví v předčasných volbách obrovský úspěch, oproti těm minulým si polepšil o sedm procentních bodů.

"Nemám slov. Na dnešek jsme se těšili a očekávali jsme dobrý výsledek, ale nemohli jsme předpokládat, že bude takový. Chci tímto poděkovat všem voličům za jejich důvěru. Všem Rakušanům, kteří za námi stáli," uvedl po oznámení výsledků Kurz.

Lidovci zvítězili v osmi rakouských spolkových zemích. Jen ve Vídni je porazili středolevicoví Sociální demokraté, kteří celkově zaznamenali svůj historicky nejhorší výsledek.

"Není to to, co jsme chtěli. Není to to, za co jsme bojovali do posledního týdne, dne, hodiny, vteřiny. Musíme být upřímní a říct si, že s tím nejsme spokojeni. Ale musíme si také upřímně říct, že v kampani jste byli skvělí, nejlepší, jaké jsem si mohla přát," prohlásila předsedkyně Sociálních demokratů Pamela Rendi-Wagnerová.

O budoucí koalici chce Kurz prý vyjednávat se všemi stranami. Znovu by ji mohl utvořit se Svobodnými, jejichž korupční skandál vedl k předčasným volbám. Svobodná strana Rakouska svou protiimigrační rétorikou tentokrát oslovila podstatně méně voličů a získala o 10 procentních bodů méně než před dvěma lety.

V úvahu také připadá spojení Lidovců se Zelenými a liberální stranou Neos. Spolupráce se sociální demokracií se současným vedením ale není podle zahraničních komentátorů příliš pravděpodobná.