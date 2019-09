Kvalitní péče o zákazníky hraje prim

Vedle toho se ale čím dál více lidí zajímá také o to, jak se o ně jejich budoucí dodavatel energií postará a jak s ním můžou řešit své požadavky.



Nedávný průzkum agentury Datank ukázal, že moderní formy komunikace vystřídaly dlouho nejoblíbenější návštěvy kamenných poboček. Skoro polovina dotazovaných označila za klíčový prostředek pro komunikaci se svým dodavatelem elektřiny či plynu telefon, na druhém místě je internet. „Tento trend registrujeme v každodenní praxi. Vyšli jsme mu vstříc nejen zelenou linkou, ale třeba také již před několik lety spuštěnou webovou kanceláří,“ říká Robert Šíma, ředitel zákaznické péče Bohemia Energy.





Podle Roberta Šímy je tak pro energetickou firmu, která nechce zaostávat, nezbytné mít vybudované profesionální call centrum, které zákazníkům nabídne možnost vyřídit si požadavky zdarma a bez dlouhého čekání lince.Například call centrum Bohemia Energy vyřídí zhruba 140 tisíc požadavků měsíčně. Z toho více než polovina je příchozích a přes čtyřicet procent je proaktivních. „Zákazníkům voláme kupříkladu ohledně změn záloh nebo reagujeme na došlé maily, které potřebují bližší vysvětlení. Podobně proaktivně řešíme změny produktů, aktuální cenové nabídky a také přes telefon ověřujeme všechny nové smlouvy,“ vyjmenovává Robert Šíma.Zároveň dodává, že s operátorem Bohemia Energy je zákazník ve více než osmdesáti procentech spojen do dvaceti sekund. V naprosté většině případů dokáže specialista firmy vyřešit požadavek sám, aniž by jej musel předávat někomu dalšímu.Nejste si jistí, jestli máte zaplacené správně všechny zálohy? Potřebujete změnit způsob jejich úhrady? Chcete oznámit nové kontaktní údaje? Kvůli těmto maličkostem se vám většinou nechce hned volat na zákaznickou linku nebo běhat do zákaznického centra. Ideální je, pokud si můžete vyřídit tyto záležitosti online, prostřednictvím tzv. „webové kanceláře“.Například klienti Bohemia Energy mají díky webové kanceláři kdykoli k dispozici přehled o svém zákaznickém účtu. Najdou zde detaily odběrného místa a jeho spotřebu, historii požadavků, mají přístup ke všem vystaveným fakturám i aktuálním ceníkům. A samozřejmě zde mohou řadu svých požadavků přímo vyřídit. „Nejčastěji zde zadávají samoodečty, mění si výši záloh nebo způsob vracení přeplatku, kupříkladu ze složenky na bankovní účet,“ uvádí Robert Šíma, a dodává: „Nově ve webové kanceláři nabízíme možnost zaplatit za spotřebovanou energii jednoduše platební kartou.“

Na rozdíl od kamenných poboček nebo zákaznických linek, má webová kancelář otevřeno čtyřiadvacet hodin denně, takže vše můžete řešit v klidu z pohodlí domova. A to tehdy, kdy se to hodí právě vám, třeba večer nebo o víkendu.