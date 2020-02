Květiny, které pamatují dinosaury. Muzeum láká lidi na výstavu orchidejí

Na světě jich roste na 30 tisíc druhů. U nás botanici napočítali 70 druhů. "Na výstavě návštěvníci uvidí více než tisíc různých druhů orchidejí," vysvětluje pěstitel Vladimír Švamberk.

Některé druhy orchidejí jsou staré přes sto milionů let a pamatují dinosaury. Jiné jsou na světě jen pár let. Mezi sebou se totiž velmi snadno kříží. Patří mezi ně i čím dál vzácnější vanilka. Na výstavě je k vidění třeba i unikátní 40 let stará orchidej.

"Máme tady zastoupený kultivar, který pochází z Madagaskaru. V našich podmínkách se bohužel těžko dočkáme květů a tím pádem se nedočkáme ani lusků," tvrdí Švamberk. Ne každý dokáže tyto exotické květiny pěstovat. Na výstavu si ale mohou přijít pro radu jak začínající, tak zkušení pěstitelé.

"Součástí výstavy je samozřejmě prodej," dodal Švamberk. K vidění jsou tam také desítky druhů kaktusů a sukulentů, ale i exotický hmyz a plazi. Jedná se o tradiční výstavu - už osmnáctou v pořadí. Odstartovala 14. února a končí tuto neděli.