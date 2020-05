Květnová výzva! Podpořte svým během předčasně narozená miminka

Pandemie bohužel překazila i celou řadu charitativních projektů. Jedním z nich je také tradiční přespolní závod MCC Kros Štiřín, který měl svým výtěžkem podpořit předčasně narozené děti v porodnici U Apolináře. Organizátoři se proto rozhodli přenést závod do virtuální podoby.

Výjimečný stav vyžaduje výjimečné činy. Už podesáté se měl 16. května běžet tradiční Štiřínský kros na podporu nedonošených miminek. Pandemie ale přinutila organizátory přenést závod do virtuální podoby a vznikla tak "květnová výzva".



Od 1. května do 1. června se můžete proběhnout a dobrovolným startovným podpořit nedonošeňátka od Apolináře. Uděláte tak radost nejen sobě, ale zároveň pomůžete těm, kteří si ještě sami pomoci nedokážou.



Nemusíte stát na pevně dané startovní čáře, každý závodník si může odběhnout svůj vlastní závod. Letos navíc nezáleží na čase, vzdálenosti, ani sportovní formě. Jestli uběhnete dva nebo deset kilometrů je zcela na vás.



Jako důkaz můžete poslat na Facebook nebo Instagram výsledek vaší aktivity, a to prostřednictvím screenshotu z vašeho telefonu. Klidně ale postačí jenom vaše běžecká fotka. Příspěvky označujte hashtagem #kvetenproapolinare, čímž také pomůžete celou akci dostat do širšího povědomí.



Do konce května můžete zasílat dobrovolné startovné na transparentní účet Nadačního fondu Vita et Futura 2061621088/5500. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, aby bylo možné vám následně osobně poděkovat.

