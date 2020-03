KVÍZ: Česká vlajka slaví 100 let. Co všechno o ní (ne)víte?

Oslava sta let republiky je již sice za námi, na stoleté výročí české státní vlajky jsme si ale museli počkat, slaví ho právě 30. března 2020. Symbol, který provází nejen české svátky, ale třeba i mezinárodní sportovní události, zná každý z nás. Víte ale vše o její historii a významu?

1. Vlajka se počítá mezi české státní symboly. Co dalšího k ní například patří?

a) velký a malý státní znak, státní hymna, státní pečeť

b) státní hymna, prezident státu

c) národní strom, korunovační klenoty, kokarda

2. Již před sto lety byla naše vlajka něčím velmi moderní. Čím?



a) kombinováním více barev, to bylo do té doby neobvyklé

b) modrým klínem, tento geometrický prvek na vlajkách do té doby příliš nefiguroval

c) obdélníkovým rozměrem vlajky

3. Kdo je autorem české státní vlajky?

a) prezident Tomáš Garrigue Masaryk

b) heraldik a archivář Jaroslav Kursa

c) autor není znám

4. Česká vlajka měla mít původně jen dvě barvy. Která ze současných chyběla?

a) bílá

b) modrá

c) červená

5. Proč nakonec nezůstalo u plánované dvoubarevné vlajky?



a) nové evropské nařízení přikazovalo minimálně tři různé barvy

b) nelíbilo se to Edvardovi Benešovi

c) zvolenou dvojici barev měly již dvě sousední země a pletlo by se to

6. Co symbolizují jednotlivé barvy na vlajce?

a) červená značí volnost, bílá rovnost a modrá bratrství

b) naplňují krédo Citius, Altius, Fortius, neboli bílá = rychleji, modrá = výše a červená = silněji

c) bílá symbolizuje čistotu, červená krev prolitou vlastenci za svobodu vlasti a modrá bezmračnou oblohu

7. Kolikrát byla podoba české státní vlajky za její stoletou historii změněna?

a) jednou, za protektorátu ji nahradila protektorátní vlajka se třemi vodorovnými pruhy

b) dvakrát, za protektorátu a po rozpadu Československa

c) podoba se mění a modernizuje každých deset let

8. Kdy se vlajka vyvěšuje tzv. na půl žerdi?

a) na znamení státního smutku

b) když je prezident přítomen na Hradě

c) jednou za 4 roky na 29. února

9. Pokud vlajka visí svisle, na které straně je jaká barva?



a) svisle nikdy viset nesmí

b) při pohledu zepředu musí být bílá barva vlevo, červená vpravo a modrý klín nahoře

c) při pohledu zepředu musí být červená barva vlevo, bílá vpravo a modrý klín nahoře

Jak jste na tom? Správné odpovědi najdete na další stránce.