Vrkoč, polač, třezolka: Jak dobře znáte české Vánoce? KVÍZ

Ozdobit stromeček a vystavit betlém v mnoha domácnostech ke správné sváteční atmosféře nestačí. Tuzemská vánoční tradice zná zvyklostních předmětů, které provázejí nejkrásnější svátky v roce, mnohem více. Chcete-li vědět, co je to vrkoč, ježek, třezolka, polaz nebo líto, můžete si je prohlédnout na tradiční pražské výstavě betlémů, které se se koná od 30. 11. 2019 do 2. 1. 2020 v Betlémské kapli. Letošní jubilejní 40. ročník samozřejmě představí i sbírku originálních betlémů a připomene různé zvyky spojené se slavnostním adventním a vánočním časem.

Zjistit, jak blízké jsou vám tradiční Vánoce, můžete ale i v našem kvízu. Odhalíte, co se skrývá za dnes již téměř zapomenutými názvy?

1. Co myslíte, že je polaz?



a) homole cukru, v dřívějších dobách velká vzácnost, kterou hospodyně dostávaly právě na Vánoce

b) ozdobená mechová koule, podle keltské tradice připomínající Slunce

c) dobroty, které pod stromeček dostávala hospodářská zvířata

2) Na obrázku je věc, které se říkalo třezolka. K čemu myslíte, že sloužila?



a) Byla to past na myši.

b) Je to jednoduchá hračka.

c) Je to dávný způsob, jak vyrobit karamel.

3) Dnes vánoční stůl zdobí adventní věnec se zapálenými svícemi, dříve nesměl chybět vrkoč. Z čeho se vyráběl?



a) Z větví a svíček, podobně jako adventní věnec.

b) Nejmladší chlapci ho vyřezávali ze dřeva.

c) Pekl se z těsta na vánočku.

4. Tzv. líto jste mohli dostat nejen na Vánoce, ale i při koledě nebo na při mikulášské nadílce. Jak vypadalo?



a) byla to větvička ozdobená barevnými papírky nebo mašlemi

b) byl to jutový pytlík se sušeným ovocem

c) byla to dřevěná krabička plná kamínků a uhlíků

5. Na Vánoce se vyráběl také tzv. ježek, kterého zdobily větvičky jmelí nebo cesmíny. Jakou měl roli?



a) měl obstarat hojnost jídla na slavnostním stole

b) byl to symbol rašící úrody

c) měl zahnat zlé duchy

