Kvóty na potraviny kritizují už i ti, kteří pro ně hlasovali. ČR není soběstačná

Jak můžou vypadat potravinové kvóty v praxi? V regálech může chybět vepřové maso, zelenina i ovoce. Zemědělci tvrdí, že neumí a v některých odvětvích ani nemůžou tak rychle zvýšit produkci. Nejvíc by podle hospodářské komory chyběla zelenina jako rajčata a okurky. Soběstačné je české zemědělství v pěstování jablek.

"Ten hlavní dopad bude pravděpodobně zdražení potravin. Ten zákon je napsaný tak, že obchody musí ne nabízet, ale prodávat určité množství českých potravin, což samozřejmě nemůžou ovlivnit,“ vysvětluje ekonom Dominik Strouhal.

"Pro zákazníka je to všechno špatně,“ doplňuje jej ekonom David Marek. Zákon, s nímž přišla SPD, prošel také hlasy komunistů, ČSSD a hnutí ANO.

"Já s tím nesouhlasím, protože to není reálné. Je to v rozporu s evropským právem a samozřejmě se to zneužívá politicky proti mně,“ vyjádřil se ke kontroverznímu zákonu premiér Andrej Babiš (ANO).

"My jsme vděční za to, že se někdo snaží pomoci řešit problém dominantního postavení zahraničních řetězců a jejich chování vůči zemědělcům v České republice,“ prohlásil předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha.

Zákon nyní míří do Senátu. Ten má na jeho projednání 30 dní. Dle opozičních senátorů se zdá, že horní komorou neprojde. Senátoři uvažují o tom, že by zákon sněmovně vrátili s vlastními úpravami.

"Já to považuju za naprosto nepřijatelné a stejný názor má drtivá většina našeho klubu. Já jsem si téměř jist, že tento zákon Senátem neprojde,“ vyjádřil se senátor David Smoljak (STAN). "Čeští zemědělci mají moji velkou podporu a úctu,“ nechal se slyšet senátor Jaroslav Větrovský (ANO).

V případě, že by zákon schválil Senát a podepsal ho prezident, je dost možné, že byste si těžko od příštího roku koupili citrony nebo například tuňáka.