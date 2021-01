Kvóty na potraviny nedáme, říkají výrobci. Bude to jako za socialismu

Novelizovaný zákon o potravinách, který nařizuje, kolik musejí obchody s potravinami nabízet u nás vyrobených potravin, podle mnoha odborníků přivede Česko do velkých problémů. Zejména malí tuzemští výrobci na to nejsou připraveni. Problém s novelou má i Evropská unie.

Mnoho českých producentů už dávno skončilo a zpřetrhaly se výrobní řetězce. "Jde o 120 základních potravin. Je to signál zemědělcům, že je podporujeme, že chceme, aby měli v Česku své potraviny," uvedl k novele zákona poslanec Radim Fiala (SPD).

Jenomže soběstační nejsme už tři dekády a vědí to i čeští zemědělci. "Bylo by to asi dobře, ale není to reálné. Naši výrobci už jsou tak na hraně, že nejsme ani schopní dodávat, protože tady spousta zpracovatelských kapacit skončila. Mělo by se to udělat obráceně," domnívá se Jiří Teplý z Agrární komory.

Příkladem může být mléko nadojené na Liberecku, které se musí vyvážet do německých Drážďan, aby se k nám vrátilo v podobě mléčných výrobků. Mlékárny na Liberecku totiž zkrachovaly před 20 lety.

A třeba z ovocnářství by zákonu vyhověli s odřenýma ušima asi jen producenti jablek a možná zelí. A i ve vepřovém mase jsme soběstační jen ze 40 procent.

"České agrokoncerny nejsou schopné konkurovat zahraničním výrobcům. Povede to k jedinému. Zvednou se výrazně ceny a řada potravin dojde. A během pár měsíců přijde krize," varuje viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza.

"Máme řetězce v zahraničních rukách. Ty budou koukat, aby tam byly jejich potraviny," předpokládá Teplý. Podle mluvčích řetězců by třeba paštiky zmizely z pultů za pět dní, okurky za dva týdny. Nakupování by připomínalo éru socialismu.

"Nerozumíme tomu, jak chce stát požadovat vyšší povinná procenta českých potravin, než je aktuální procento dostupnosti. Návrh nepočítá s tím, kdyby došlo k výpadku české zemědělské produkce. My s tím nesouhlasíme," uvedla mluvčí Globusu Luftia Volfová.

Stejný postoj má i výkonný ředitel Tesca Patrik Dojčinovič: "Ono to zní jako pročesky. Tento návrh odmítáme, není potřeba. Je v rozporu s Evropskou unií."

Právě Evropská komise ve čtvrtek oznámila, že české potravinové kvóty přezkoumá. Česko je ze dvou třetin exportní zemí a zákon by se nám mohl vrátit jako bumerang.

"Evropská legislativa říká, že trhy mají být v Evropě otevřené. Bude to znamenat sankce za každý den platnosti toho zákona. Ostatní země začnou přijímat odvetná opatření. Proti českým automobilům, průmyslovým výrobkům a dopad bude likvidační," vysvětlil Prouza.

"To technické provedení není ideální," uznal ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). O zákonu budou ještě rozhodovat Senát a prezident.