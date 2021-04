Kvůli covidu byl rok na JIP, lékaři mu moc šancí nedávali. Teď odjel domů

Třiapadesátiletý muž z Velké Británie strávil více než rok v nemocnici na jednotce intenzivní péče poté, co onemocněl covidem-19. Průběh nemoci u něj byl velmi vážný, virus mu poškodil životně důležité orgány. Lékaři mu mnoho šanci na zotavení nedávali. Ačkoliv zatím stále nemá vyhráno, byl konečně propuštěn z nemocnice do domácí péče. Zdravotníci teď sází na zlepšení jeho duševního zdraví, které by mělo přispět k uzdravení.