Lidé u stavby se už týdny pořádně nevyspali! Firma pracuje v noci

Posledních několik týdnů se v domech a bytech v okolí brněnského kamenolomu nedá spát. Místní si stěžují na hluk, který končí mnohdy až kolem páté hodiny ranní. Děti se budí ze spánku a v bytech se třesou zdi.



Důvodem je příprava místního kamenolomu na bytovou výstavbu. Momentálně probíhá úklid areálu a vývoz suti. Firma Agrocentrum Hrušovany ale zvolila netradiční postup. Kvůli uzavírce mostu přes Žabovřeskou ulici končily náklaďáky se sutí v dlouhých kolonách. A tak jednatel firmy nařídil zaměstnancům pracovat v noci. Prý kvůli dopravní situaci neměl na výběr.



Hluk se ale nese na kilometry daleko a lidé, kteří během léta větrají, pak nemůžou spát. Na radnicích sousedních městských částí Komín a Bystrc se hromadily stížnosti občanů a lidé na místo kvůli rušení nočního klidu několikrát volali i policejní hlídku.



Po výzvě Komínské radnice slíbil jednatel firmy, že noční práce okamžitě ukončí. V noci údajně pracovali už během ledna, ale to měli lidé ještě zavřená okna a nikomu to nevadilo. Podle jednatele firmy mají práce skončit do týdne.



Výstavba komplexu by mohla začít během příštího roku. Na místě má vzniknout až stovka nových bytů.