Kvůli exekuci chtěl muž odpálit dům. Dostal od soudu nejvyšší možný trest

Krajský soud v Brně ve středu poslal do vězení manžele z Kobylí na Břeclavsku. Ti chtěli při exekuci svého majetku vyhodit dům do povětří. Nepovedlo se jim to jen díky náhodě, plyn se totiž nepodařilo zapálit. Vojtěch Blatný má jít na 18 let za mříže a jeho manželka na čtyři.