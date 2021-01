Kvůli koronaviru není zájem o svatby! Tratí na tom mnohá odvětví

Oblast, kterou pandemie téměř zničila, je svatební byznys. Před koronavirem se za svatby utrácely miliardy ročně. Teď je to jen zlomek a zatímco dřív si svatebčané rezervovali žádané lokality na rok dopředu, letos o ně není prakticky zájem.

Jednou z nejžádanějších lokalit pro romantickou svatbu na jižní Moravě je zámek Lednice. Areál na seznamu UNESCO přilákal každý rok minimálně pět desítek svatebčanů. S příchodem koronaviru ale touha vstoupit do manželství rychle opadala. "Loni tady bylo jedenáct obřadů a letos máme jen tři nezávazné poptávky," řekla kastelánka zámku Lednice Ivana Holásková.

Podle statistik je přitom svatební obřad a hostina jednou z největších jednorázových investic. Částka neustále narůstá a v roce 2019 byla průměrná konečná cena za svatbu přes 120 tisíc korun. Na poklesu zájmu o svatby tratí hotely, penziony, půjčovny šatů i restaurace. "Teď je to špatný, nemáme žádné svatby a tratíme na tom," sdělil pro TV Nova šéfkuchař Tomáš Kebek.

A není divu, že svatebčané se do covidového chomoutu příliš nehrnou. Podle současných pravidel si mohou novomanželé udělat hostinu maximálně doma v rouškách, a to moc lákavě nezní. Zatímco v roce 2018 bylo nejvíc svateb za jedenáct let, loni už byl ve statistikách propad minimálně o pětinu.

Zámek Belcredi je jednou z nejžádanějších lokalit pro obřad v Brně. Před covidem si tady novomanželé rezervovali termín rok dopředu a teď jsou pořadníky prázdné. Starosta brněnské městské části potvrzuje, že roky 2020 a 2021 budou mít pravděpodobně nejméně sňatků za desetiletí. "V této době se lidé do svateb moc neženou. Máme v Líšni o 25 procent méně sňatků," řekl starosta městské části Brno-Líšeň Břetislav Štefan.

Kdo chystá svatbu v příštím roce, ten by měl naopak začít s přípravami už teď. Jakmile vláda zruší omezení akcí, svatební salóny očekávají obrovský zájem párů, které sňatek odkládaly.