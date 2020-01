Kvůli koronaviru přijímá opatření i Česko. Odhalit příznaky je obtížné

Koronavirus může nakazit kohokoliv, věkové rozmezí nemocných je od dvou do 88 let. Většinou si ale virus vybírá starší a chronicky nemocné. Šíří se vzduchem, jako běžná chřipka, obvykle na vzdálenost do jednoho a půl metru.

"V prachu přežije několik hodin, v biologickém materiálu, v hlenu nebo kapce vody je to ale mnohem déle," přiblížil Roman Chlíbek z Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradec Králové.



Zpočátku nejsou příznaky výrazné, a to komplikuje odhalení například na letištích. "U SARS to zjistily termokamery na letištích, tady to odhalit půjde obtížně, komplikují to mírnější příznaky a i sedmidenní inkubační doba," vysvětlil předseda České vakcinologické společnosti Roman Prymula.



Jen na pražské letiště Václava Havla denně v průměru přicestuje na 50 tisíc lidí, najít mezi nimi nakaženého tak bude velmi obtížné. "Napadá dolní i horní cesty dýchací a rozvine se v zánět plic. Je jen otázkou času, kdy se to dostane k nám," prohlásil Chlíbek.



A tak i Česká republika už přijímá opatření, jak se na koronavirus připravit. Do laboratoří Státního zdravotního ústavu dorazily vzorky neinfekčního koronaviru a čeští lékaři tak mají možnost pacienty testovat a případně u nich odhalit nemoc šířící se z Číny.

Více k chystaným opatřením řekl v rozhovoru s televizí Nova ministr zdravotnictví Vojtěch Adam:



"Řešíme to každý den s hygieniky, všechny orgány ochrany veřejného zdraví i infekční oddělení nemocnic jsou v pohotovosti. Na letišti od pondělí bude informační kampaň... je nutné, aby lidi měli informace, kam se obrátit, pokud se u nich vyskytnou symptomy," uvedl premiér Andrej Babiš (ANO).



Úmrtnost se zatím drží na nižší úrovni, než byla u viru SARS. Jenže lék zatím není. A i kdyby se podařilo vyvinout vakcínu, virus mezitím pravděpodobně zmutuje a očkování by zřejmě stejně nebylo dostatečně účinné. Nemocní tak zatím dostávají běžná antivirotika.