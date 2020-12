Kvůli krizi chtělo město získat peníze z hazardu. Zvedla se vlna kritiky

Zastupitelé města Chomutova se chtěli vypořádat s ekonomickými dopady koronavirové krize tím, že získají peníze do rozpočtu z hazardu. V plánu bylo otevřít ve městě kasino. Návrh ale nakonec neprošel. Zastupitelé na pondělním zasedání odhlasovali, že zákaz hazardu bude na území města platit nadále. Stalo se to poté, co se proti němu zvedla vlna kritiky. Řada místních s tímto krokem nesouhlasila a nechtěla, aby to ve městě vypadalo jako v minulosti, kdy herny s automaty byly téměř v každé ulici v centru.