Kvůli ochraně zvířat mají řidiči smůlu! Od Lipna do Rakouska neprojedou

Od nového roku má být mezi desátou večer a šestou hodinou ráno uzavřena silnice ze Zadní Zvonkové na jihu Čech do rakouského Schönebenu a dále Lichtenbergu a Ulrichsbergu. Důvodem je ochrana vzácných živočišných druhů.

Jedná se sice o poměrně krátký úsek okolo hranic s Rakouskem, nicméně silnici hojně využívají místní, kteří tudy jezdí za prací do Rakouska. A právě jim se uzavření silnice mezi desátou večerní a šestou hodinou ranní nelíbí, museli by totiž za prací najet o zhruba sto kilometrů víc, než po zmiňované silnici u hraničního přechodu Zvonková.

Lidé navíc poukazují na to, že podle posudku vlivu na životní prostředí měli ochranáři místo pět let monitorovat, zda tam nedochází k většímu počtu srážek aut se zvířaty. Podle místních ale k žádnému monitoringu zatím nedošlo. Přesto se zákaz projíždět místem mezi desátou večer a šestou ráno už dostal do stavebního povolení.

Jihočeský kraj teď situaci řeší, zatím k žádnému stanovisku nedošel. Silnice byla navíc před časem kompletně zrekonstruována. Celý úsek horské silnice z Nové Pece na přechod Zadní Zvonková – Schöneben měří dvanáct kilometrů. Paradoxní je, že ani ochranáři z Národního parku Šumava, kudy silnice vede, netrvají na tom, aby byla doprava v místě jakkoliv omezena.