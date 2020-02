Kvůli růstu nájmů chce ministryně regulaci, podle expertů je to krok zpět

Ceny nájemného v Česku stále stoupají a už jsou neúnosné. Tvrdí to ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a zároveň nabízí řešení - stanovení maximální výše nájemného. Je to podle ní cesta, jak zlepšit situaci na trhu s byty a zpřístupnit nájemné bydlení hlavně mladým. Koaliční hnutí ANO se diskuzi o regulaci nebrání, ale část opozice protestuje a tvrdí, že by šlo o další zbytečné zasahování státu do podnikání. Podle ekonomů by regulované nájemné bylo krokem zpátky.