Kvůli šíření koronaviru se nedostal k zubaři, tak si zub vytrhl kleštěmi!

Brit Billy Taylor trpěl nesnesitelnou bolestí zubu. Rozhodl se, že se objedná k zubaři. Jenomže na termín by kvůli šíření koronaviru musel čekat velmi dlouho a na pohotovosti jej také nechtěli přijmout.



Třiatřicetiletý Brit se tedy tento týden rozhodl vzít věci do vlastních rukou. A to doslova. Vzal kleště a s pomocí syna a pár panáků whisky se pustil do práce.

Zub ovázal kusem drátu, který pak zatočil a chytil do kleští. Pak zubem viklal na všechny strany, až se nakonec zadařilo. Na snímky se můžete podívat v naší galerii, není to ovšem pohled pro slabší povahy.



“Bolest zmizela téměř okamžitě. Ale nikomu tento postup moc nedoporučuji, může více uškodit než pomoci,“ prohlásil nyní již mnohem šťastnější Billy.