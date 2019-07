Kvůli suchu platí zákaz otevřeného ohně. Tady nesmíte ani kouřit!

Už čtyři dny platí v Praze a ve Středočeském kraji zákaz rozdělávání ohňů. Vyhlásil ho magistrát po varování meteorologů. Kvůli extrémnímu suchu totiž hrozí vyšší riziko vzniku požárů. Zákaz se ale netýká jen otevřeného ohně a možná vás to překvapí, ale na rizikových místech, například v parcích, si v těchto dnech nesmíte zapálit ani cigaretu.

Kouřit, ale ani grilovat nesmějí teď lidé v lesích, v blízkosti pole, ale také v okolí skladů se senem či slámou. Zapomenout musíte i na zábavní pyrotechniku nebo vypouštění lampiónů. Jak ukázala anketa, řada lidí o tom, že nesmí na těchto místech kouřit, nemá ponětí.

"Ty jo, to jsem nevěděla. Tak já to tady o chodník típnu teda," řekla jedna z oslovených kuřaček. "Tak kde si máme zakouřit? Na zastávce nesmíme, na dětským hřišti nesmíme, v parku nemůžeme, v lese nemůžeme," rozčiluje se jiný kuřák.

Nedopalek cigarety může nadělat pořádnou paseku. Jednou z nejčastějších příčin požárů v období sucha jsou nedopalky od cigaret, které řidiči vyhazují za jízdy z okýnka. Často se tak stane, že chytí suchá tráva v okolí silnice.

Rozdělávat oheň by se v těchto dnech nemělo ani na zahradách. "Každý musí zhodnotit, jak tam má suchou trávu, jak to má zajištěné okolo a podobně. Je to opravdu na každém, aby uvážil, jestli je vhodné rozdělávat otevřený oheň," tvrdí mluvčí hasičů Martin Kavka.

V případě požáru majiteli hrozí vysoká pokutu. "V minulém roce jsme pokutovali skutečně v jednotkách případů. Myslím, že se pohybujeme kolem pěti případů a samotná sankce hrozí až do výše sto tisíc korun," řekl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Zákaz zakládání otevřených ohňů ve středočeském kraji a v Praze bude trvat až do ukončení výstrahy kterou vydal český hydrometeorologický ústav.