Kvůli suchu přestanou některá města sekat trávu. Alergici zuří

Až šestkrát ročně se ve městech seče tráva. V Ostravě ale hluk sekaček na některých místech utichne. Ve vytipovaných lokalitách se bude trávník kosit maximálně dvakrát za rok.

"V červenci a srpnu provedeme pokosení, jinak ostatní plochy budou udržovány standardně. Z udržovaného trávníku budou zatím na devíti místech rozkvetlé louky. Hlavně mimo obydlené části," uvedla Martina Kittnerová z ostravských technických služeb.

Na některá místa umístíme cedulky a vysvětlivky, kde bude, že máme louku a proč to nesekáme," řekl místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu Rostislav Řeha (Piráti). Na těchto místech může být tráva zanedlouho vysoká až jeden metr.

"Nelíbilo by se mi to spíš z estetického důvodu, chodí tady děti si hrát, připadalo by mi to nebezpečné," zaznělo od jednoho z obyvatel.

Zejména alergici se teď obávají, že jim neudržovaný trávník výrazně přitíží. "Nemůžu do lesa chodit a mezi kytky," tvrdí alergik Jakub. A problém vidí také pejskaři. Ve vysoké trávě je prý větší riziko, že jejich čtyřnohý miláček chytne klíště.

Vysoká tráva na sebe váže více vlhkosti. To má zase pomoci při současné stavu sucha v Česku. Půda prý nebude tolik vyprahlá. Navíc to pomůže i hmyzu. "Spousta hmyzu zahyne při tom sekání, protože ty sekačky jsou výkonné," tvrdí entomolog Filip Trnka. Na neudržované travnaté plochy můžete narazit také v Praze, Brně nebo Českých Budějovicích.