Kvůli teplu se práce nezastaví. Tyto profese ve vedrech trpí

I ve středu padaly teplotní rekordy. V Plzni naměřili meteorologové bezmála 36 stupňů Celsia. I v tropických vedrech se ale musí pracovat, a tak by se měly dodržovat přestávky a hlavně pitný režim.

Třeba plavčíci mají sice vodu na dosah, koupání ale spíš jen přihlížejí. A to i v extrémních vedrech. U jednoho z pražských koupališť štáb TV Nova naměřil na přímém slunci ve středu 34 °C. Osvěžení si tu ale užijí jen návštěvníci. Plavčíci mohou do vody jen v případě ohrožení života.

"Samozřejmě nikdy nedoufáte v to, že se někdo začne topit - to bych nebyl plavčík ale vodník. Ale někdy je mi to líto, že se nemůžu smočit," prozradil plavčík Michal Raroch.

V plném proudu jsou i stavby silnic nebo domů. Rozpálený beton a asfalt přitom teploty ještě umocňují. Asfalt se může rozpálit i na více než 40 °C. "Více pijeme, víc se potíme a víc kouříme. A musíme to vydržet," řekl stavební dělník Mirek Lesan.

Horko je i prodavačům ve stánku. Točené pivo, zmrzlinu nebo trdelníky sice vyrábějí stroje, ty ale vydávají množství tepla. Přestože nejsou prodavači ve stáncích na přímém slunci, v případě přípravy teplých pokrmů mají u pece až 40 °C.

"Provozovatel dbá na to, aby nám bylo příjemně, abychom hodně pili, abychom měli možnost se ochladit - plánují se směny podle toho," uvedla prodavačka Kateřina Petrášková.

U lehčích zákroků mohou hasiči část výstroje sundat. Při boji s požáry ale musí nosit kompletní asi patnáctikilogramovou výstroj. Podle velitele jedné z čet na centrální stanici v Praze Pavla Pečeného se hasiči ve vedrech častěji střídají a dodržují pitný režim.

Jen kvůli dehydrataci lékaři v horkých dnech evidují asi třikrát více přijatých pacientů. "Doporučil bych udělat si takový rituál. Vypijí malou skleničku vody, zůstávají delší dobu ve stinných prostředích, a na procházku chodí třeba brzy ráno, nebo spíše večer," radí lékař z Nemocnice Na Františku Jakub Samek.

Podle meteorologů by lidé neměli podcenit ani mazání – nechráněný člověk se prý spálí už během několika minut.