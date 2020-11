Kyberútoky a nevhodný obsah. Rodiče, chraňte děti v online prostoru

Koronavirová pandemie přesunula většinu našeho života do online prostoru. Dospělí i děti pracují a učí se prostřednictvím počítače z domova. Nebezpečí, která jim na internetu hrozí, si někteří rodiče vůbec neuvědomují. Nahrává to kyberzločincům, kteří jsou stále vynalézavější. Cestou, jak podobným útokům zabránit, je zvýšená kontrola a přehled o tom, co dítě ve virtuálním dělá. Jak nebezpečí předcházet, se dozvíte ve videu.