Kynice hlásí první vyléčené! Další na své negativní testy stále čekají

Celkem 8 lidí z Kynic se koronavirem nakazilo 7. března na oslavě Mezinárodního dne žen od jednoho z přespolních hostů. Kvůli tomu pak byla ve více než dvoutýdenní karanténě celá vesnice se zhruba 100 obyvatel. Po měsíci se první z místních uzdravil.

Jednomu z nakažených už vyšly dva po sobě jdoucí testy negativní. Tak bude moci ven on i jeho rodina. Některým nakaženým v Kynicích ale testy negativní nevyšly, a tak i nadále zůstávají v domácí karanténě.

"Během dneška bude zrušena izolace jednoho člověka a karanténní opatření u šesti," uvedl Jiří Kos z Hygienické stanice Kraje Vysočina. "Zbývá nám 20 obyvatel, u kterých musíme testy opakovat, abychom prokázali bezinfekčnost," dodává.

Ostatní lidé se už pomalu zapojují do běžného života. "Vyřizovala jsem si, co jsem potřebovala nejnutněji, hlavně ohledně auta, to jsem potřebovala dát dokupy, pracovně také nějaké věci, nákupy a do lékárny," popisuje své povinnosti Božena Prášková, jedna z obyvatelek Kynic.

Strach z nákazy ale v Kynicích stále je a ještě zřejmě dlouho bude. Na návsi nikoho nepotkáte. Sousedé se nestýkají. "Udržujeme opravdu větší odstupy, i když se máme rádi. Ale přece jenom tenhle zážitek tady zanechá stopy," dodává Božena Prášková.

Redakce TV Nova se spojila s jedním z nakažených obyvatel Kynic. To, jak vnímá svou nemoc, co prožívá a čeho se bojí, se dozvíte v Televizních novinách v 19.30.