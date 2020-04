Laboratoře testují šest tisíc lidí denně. Odběry mají speciální pravidla

Počet nakažených koronavirem v Česku překročil tři a půl tisíce a v nemocnicích je přes 300 lidí. Do testování je momentálně zapojeno 72 laboratoří, které už zvládnou otestovat přes šest tisíc lidí denně. Jejich množství ale stále roste a podle epidemiologa Romana Prymuly bychom se brzy mohli dostat na 10 tisíc testů denně.

Česko má nyní 59 odběrových center pro testování nemoci Covid-19. Nejvíc z nich je v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, kde mají devět míst odběru. V Praze jsou čtyři. Zatímco ještě před pár dny jste na výsledky testu mohli čekat i čtrnáct dní, teď se doba zkracuje.

"Pacient u nás čeká na výsledky mezi dvěma až čtyřmi dny, záleží na tom, jak rychle to stihnou externí laboratoře, do kterých posíláme vzorky," uvedl vedoucí laboratoře Ústřední vojenské nemocnice František Bílek.

Přednostně se testují lidé s doporučením od praktického lékaře. Těm je vystavena žádanka a testy hradí zdravotní pojišťovna. "K nám mohou přijít také pacienti z ulice, kteří jsou v tom případě samoplátci," vysvětluje Bílek.

"Každý, kdo projeví zájem o toto vyšetření musí si stoupnout do fronty. Doporučujeme, aby všichni dodržovali bezpečnou vzdálenost minimálně dva metry a poté vyčkají na krátký pohovor s naším lékařem," radí vedoucí laborantka ÚVN Tatjana Markovina.

Samotný odběr trvá několik minut a není bolestivý. Klíčové je ale jeho správné provedení. "Odběr má určité náležitosti, není to jenom tak, že bychom si štětičkou otřeli ústí nosu, ale je potřeba opravdu sáhnout několik centimetrů do hloubky - až se téměř dotknout zadní stěny nosu," vysvětluje ředitel vinohradské nemocnice Petr Arenberger.

Některá odběrová místa fungují nově také ve formě drive in, jak to známe z některých řetězců rychlého občerstvení. Od úterý takhle například v Praze testuje vinohradská nemocnice. Objednat se dá na webu a berou tam osm desítek lidí denně.

Po příjezdu k vyšetřovacímu stanu odevzdá objednaný pacient žádanku a jsou mu odebrány příslušné vzorky. "Materiál z nosu a z krku se potom dá do odběrového kompletu, což je tzv. trojobal, a předá se laboratoři," popsal postup Arenberger.

Laboratoř mají na Vinohradech přímo v nemocnici. Tím se doba čekání ještě zkracuje. "Celý ten proces trvá asi tři a půl hodiny. Pak už známe výsledky. Ale protože se to provádí ve vlnách, tak ty výsledky zpravidla dáváme do systému nejdéle do druhého dne," řekl ředitel nemocnice.

Pacient, který se nemůže sám dostavit na odběrové místo, může zažádat svého praktika o sanitku. Kam vyrazit, vám poradí na bezplatné lince 1212. Seznam je i na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Pětině nakažených lidí je více než 60 let. Více informací se dozvíte v repotáži TV Nova: