Laboratoře odhalily vzorky neznámé mutace. Lidé je asi přivezli z dovolené

V současné době převládá podle SZÚ v Česku především mutace delta, a to dokonce z 95 procent. Laboratoře však navíc v posledních dnech zachytily testováním osm vzorků neznámé mutace covidu-19.

"Evidujeme celkem 8 vzorků z diskriminační PCR, které by mohly odpovídat dosud neurčené linii covid-19. Tyto nálezy pocházejí z různých laboratoří, nikoli tedy z jednoho místa. Jejich celogenomová sekvenace potrvá zhruba 14 dnů. Po diskriminační PCR nevykazují dle kolegů příslušnost k žádné ze sledovaných linií," uvedla ředitelka ústavu Barbora Macková.

Seznam sledovaných mutací viru přitom laboratořím vydává a pravidelně aktualizuje Světová zdravotnická organizace (WHO), která získává informace z celého světa. Podle ústavu mohli neznámé varianty do Česka zavléct lidé, kteří se vrátili z dovolených.

Záchyt nových mutací není ve světě nic ojedinělého. "Od června 2021 je podle informací Národního referenčního pracoviště do mezinárodní databáze nahlášeno celosvětově 300 takových detekcí," upřesnila Macková.

Podle ústavu má v období od 30. července do 13. srpna tohoto roku Národní referenční úřad k dispozici data z 1738 provedených testů z 68 laboratoří. Analýza dat potvrdila variantu delta ve zhruba 95 procentech a variantu alfa v méně než 2 procentech případů. Ostatní varianty nejsou zřejmě vůbec zachyceny. Výsledek původů neznámých varianty by měly být známý do 14 dnů.

