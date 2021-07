Češi mají za sebou přes 30 milionů testů. Pojišťovny dají až 20 miliard

Přes osm milionů PCR a více než 22 milionů antigenních testů už provedly laboratoře od března 2020 v Česku. Jen největší pojišťovna Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) svým pojištěncům už uhradila testy za více než šest miliard. "To znamená všech typů testů, ať jsou to PCR nebo antigenní. Těch testů bylo realizováno na pojišťovnu VZP 15 milionů,“ řekl mluvčí VZP Vlastimil Sršeň.



Zbylé testy hradily buď ostatní pojišťovny, nebo sami lidé. "Pokud se podíváme na výdaje z veřejného zdravotního pojištění u sedmi zdravotních pojišťoven, které v Česku máme, tak lze odhadovat, že za testování v loňském roce vydaly čtyři miliardy korun,“ vysvětlil ekonom Petr Studnička.



Pro letošek ekonomové odhadují zatím částku 10 miliard z veřejného zdravotního pojištění. "Lze tak předpokládat, že by v průběhu celého letošního kalendářního roku mohlo být za testování vydáno zhruba 20 miliard korun,“ doplnil Studnička.



Ceny testů se v průběhu pandemie neustále měnily. "Pokud se podíváme na PCR testy, tak tam jsme začínali někde na částce okolo 2900 korun, dnes se dostáváme na 614 korun a 200 korun za odběr. Co se týká antigenních testů, tak tam jsme se z částky 351 korun dostali aktuálně na 201 korun,“ uzavřel Studnička.



Testovat se muselo i ve firmách a školách. Tam se využívaly zejména samotesty. "Zatím máme vykázáno zhruba 6,5 milionů testů za 400 milionů korun,“ sdělil Sršeň.



Stát nakoupil i samotesty do škol za téměř 314 milionů. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) pak v týdnu řekl, že by pojišťovny mohly přestat proplácet testy ve chvíli, kdy se každý bude moci nechat naočkovat. Test by tak pojišťovna hradila pouze na doporučení lékaře.



