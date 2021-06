Labutí rodinka v Pardubicích tropí neplechu! Blokuje dopravu a štípe

Větší péči žádné jiné zvíře v Pardubicích nemá. Labutí rodině se dostává pozornosti jako prezidentské koloně. Když je potřeba, musí se úplně všechno zastavit. Z Husovy ulice volali tamní obyvatelé, že kvůli ptákům se zkrátka nedá projet.

Labutí klan na svém chování nemění nic po generace. Dělají to letos, dělali to loni i předloni. A přesně před rokem musely hlídky přitvrdit. "Na konci června se strážníci labutě pokusili odvézt na dva kilometry vzdálené místo," popsal mluvčí pardubické policie Jiří Sejkora.

Tedy z Husovy ulice až ke slepému rameni Labe. Klid byl ale jen dočasný. Za pět dní se opeřenci vrátili a paralyzovali dopravu znovu. Genetický materiál nepřizpůsobivých labutí vzešel patrně ze samce. Je to sedm let, co na lidi útočil i za letu. Nejspíš chránil mláďata a ta teď zlobí na silnicích.

"Dokonce se na nás i vykálel, ale nepomohlo to," přiznal Josef Cach ze Záchranné stanice Pasíčka. Pardubice si od něj oddechli až ve chvíli, kdy byl vypuštěný 35 kilometrů za městem. Ale i tam prý hodně zlobil.

Potravy je na rybnících dost. Strážníci proto prosí, aby lidé krmení labutí omezili. Bude méně štípanců a uleví se už tak zacpanému městu.