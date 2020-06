Lachtani a jejich akrobatické kousky. V Praze poctivě trénuje i Eda

Lachtani v pražské zoo se nenudí! Pravidelně absolvují zábavné tréninky, které jsou důležité i pro pravidelné veterinární prohlídky. Lachtani jsou velmi učenliví a svými kousky dokážou překvapit. Roční lachtan Eda v pražské zoo roste jako z vody. Také pilně trénuje následování targetu, to znamená dotyk čumákem na dané místo. Co dostane za úspěšný kousek, na to se podívejte ve videu.