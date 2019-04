Ladislav (72) dostal záchvat a zbili ho. Strážníci mi nepomohli, tvrdí

Dvaasedmdesátiletý pan Ladislav dostal v únoru hypoglykemický záchvat při nákupu ve zlínském Kauflandu. Strážný, který jej zřejmě považoval za opilce, jej srazil na zem a zkopal. Následně na místo dorazila i hlídka strážníků, panu Ladislavovi ale nepomohla, strážníci mu podle jeho slov měli říct: "Jestli vás něco bolí, zajděte si k lékaři".

Kvůli postupu hlídky se na zlínskou městskou policii snesla velká kritika. "Kdo jiný by měl jít příkladem, než státní a městští policisté? Kdo jiný by měl poskytnout první pomoc a vyhodnotit stav jedince, zvlášť když má mít kurzy první pomoci, než ti, na které se spoléháme v nouzi?" ptal se na facebookovém profilu Ze života IZS novinář a fotograf, který se specializuje na činnost záchranných složek Martin Kramer.

Podotkl také, že by zlínští strážnici podle jeho informací měli mít na výstroji i kamery. Ptal se, proč není nikdo prověřován pro trestný čin neposkytnutí pomoci. "Je mi z toho smutno," uzavřel svůj komentář. V podobném duchu se nesly i další příspěvky na facebooku TN.cz.

Pan Ladislav si na postup hlídky stěžoval. Že mu nezavolali záchranku, jej totiž mrzí přinejmenším stejně jako to, že jej strážný napadl. Považuje to za obrovské selhání a nebezpečí i pro další diabetiky, kteří by se mohli ocitnout v podobné situaci.

Na dotaz TN.cz odpověděl mluvčí strážníků Pavel Janík, že šetření žádné pochybení hlídky neprokázalo. Obdobnou odpověď dostal také pan Ladislav. "Prošetřením jsme nezjistili žádná pochybení naší hlídky. Na místě vám bylo nabídnuto přivolání lékaře, které jste odmítl," stojí v odpovědi, kterou podle svých slov od městské policie obdržel.

"Měli to udělat automaticky. Já jsem byl pořád v tom hypoglykemickém záchvatu. Nevěděl jsem nic. Pamatuju si akorát tu bolest. Řekl jsem jim, že mě bolí celý pravý bok. Člověk ztratí vědomí. Bylo povinností, aby mi zavolali první pomoc," je přesvědčený pan Ladislav. "První, co měli udělat, bylo zavolat záchranku. Já jsem byl v ohrožení života. To je tragédie. Těžko se o tom mluví," dodává.

Trvá na tom, že mu strážníci řekli jen "Jestli vás něco bolí, běžte k doktorovi". Jiná slova strážníků ani ochranky pan Ladislav nevnímal. "Byl jsem v šoku, furt v té glykemii. Dokud vám někdo nepodá sladké nebo to, co je potřeba, tak ten člověk je furt zmatený. Neví, čí je, kde se nachází, co se děje," popisuje průběh záchvatu.

Když strážníci odešli, našel pan Ladislav v kapse bonbony, ty mu doplnily hladinu cukru, pak se sám ve špatném stavu odvezl do 20 kilometrů vzdálené obce, kde bydlí. "Nevím, jak jsem dojel domů, ale dojel jsem. Já byl šofér z povolání, jezdil jsem s trolejbusem, autobusem, nákladním autem. Říkám, že bych snad dojel i se zavázanýma očima," řekl pro TN.cz. Odtamtud jej ale kvůli silným bolestem musel bratr odvézt zpátky do Zlína na pohotovost Krajské nemocnice Tomáše Bati, kam za ním také dorazili státní policisté.

Pan Ladislav byl druhý den řešit případ i na služebně městské policie s nadřízeným strážníků. "Já jsem mu všechno povykládal, ani mě nevzal do žádné kanceláře, tam na chodbě si cosi zapsal, rozloučili jsme se a šel jsem pryč," uvedl pan Ladislav. Žádné vyrozumění nedostal, až posléze odpověď na dopis, který adresoval zlínskému magistrátu.

Útočník vyvázl s pokutou

Strážný, který pana Ladislava srazil na zem a zkopal, podle mluvčí Kauflandu Renaty Maierl u externí ochranky, která ostrahu obchodního domu zajišťovala, skončil. Policisté případ klasifikovali jen jako přestupek, muž dostal od zlínského magistrátu pokutu 1 500 korun.

Postup policistů na podnět pana Ladislava přezkoumalo Okresní státní zastupitelství. Státní zástupce ale neshledal žádné pochybení. "Ze strany ostrahy jste byl skutečně napaden poté, co jste při čekání u pokladny dostal glykemický záchvat. Útok proti vaší osobě nebyl s ohledem na následek na zdraví, který u vás nastal, v takové intenzitě, aby se jednalo o napadení podle znaků přečinu ´Ublížení na zdraví´, respektive pokusu o tento přečin," uvedl podle pana Ladislava státní zástupce.

Pana Ladislava štve mírný trest pro strážného i to, že městská policie v postupu svých strážníků žádnou chybu nevidí. Snad alespoň malou náplastí mu je, že se s ním chce vyrovnat obchodní řetězec Kaufland. Kontakt, který mu na zástupce řetězce zprostředkovala redakce TN.cz, pan Ladislav využil a zástupci Kauflandu by jej v příštích dnech měli navštívit. Pořídit si plánuje také speciální náramek pro diabetiky, který mu čtenáři TN.cz doporučili.



Pacienti s cukrovkou by si brzy mohli chodit pro léky ke svým praktickým lékařům. Více v reportáži: