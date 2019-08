Opilí cestující rozpoutali v letadle peklo. "Spadneme!" strašili děti

Na let z Cardiffu ve Walesu do španělského Alicante zřejmě dlouho nezapomenou cestující, kteří měli tu smůlu, že na palubě letadla společnosti Vueling narazili zhruba na pětadvacetičlennou skupinu opilců. Ti se dokonce v letadle tak "rozjeli", že malé miminko málem trefili do hlavy lahví s alkoholem.