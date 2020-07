Lány nejsou jen prezident. Tohle tady objevil inspektor TV Nova!

Do Lán se dá přijet dvěma směry - od karlovarské dálnice, nebo od města Beroun. Pokud přijedete od Berouna, přivítá vás lánská oborní brána. Tou se dostanete do roztomilé vesničky. A my vám ukážeme, že Lány nejsou jen zámek a sídlo prezidenta.

Lány leží ve Středočeském kraji, 20 kilometrů západně od Prahy. Bydlí tu přibližně 2200 obyvatel. V roce 2009 získaly stříbro v soutěži Obec roku.

Autem nebo autobusem. A parkování zdarma

Přijet můžete přímo do centra obce na Masarykovo náměstí. Auta tu parkují zadarmo, i když je tu jen velmi omezený počet míst. Na výlet se můžete vydat i autobusem. jezdí sem z Kladna nebo z pražského Zličína.

Vydat se sem můžete i na kolech, všude po vsi narazíte na stojany. Okolí bez kopců je pro cyklisty jak dělané, projet se můžete třeba kolem celé zámecké zahrady. Někteří cyklisté mají ale mnohem vyšší cíle.

"Já jsem z Prahy, on je z Loun a vždycky se sejdeme tady. Dáme si pivo a jídlo a pak zase jedeme každý do svého bydliště," pochlubil se jeden z výletníků.

Jídlo na náměstí, klasika ale chybí

Pivo a jídlo si můžete dát přímo v restauraci na náměstí. I když na pořádný oběd to není. Svíčkovou nebo řízek tady nenajdete. V nabídce jsou hranolky, bramboráčky nebo bageta s klobáskou. Návštěvníci sem chodí spíše na točené pivo. Prezidenta Zemana nevyjímaje.

Pokud vás v chladném počasí dostatečně neochladí točené pivo, můžete smočit nohy třeba ve fontáně.

Ráj pro fanoušky aut, vstupné lidové

Malí i velcí nadšenci do automobilů jistě ocení, že je v Lánech také muzeum sportovních vozidel. K vidění jsou i 100 let staré kousky. Ve dvou patrech můžete vidět na 70 veteránů a vstupné je za lidové ceny - rodina zaplatí 170 korun. Otevřeno mají od středy do neděle vždy od deseti do pěti odpoledne.

Nejenom chlapci a muži ocení návštěvu hokejové síně, tedy muzea českého hokeje. A za zastavení rozhodně stojí i muzeum Tomáše Garrigua Masaryka a hned o kousek dál i hřbitov, kde první československý prezident odpočívá.

K zámku ano, pohlídejte si ale otevírací dobu



Za návštěvu stojí také rozhodně zámek a přilehlý zámecký park. Jen pozor na otevírací dobu, otevřeno mají jen ve středu, ve čtvrtek, v sobotu a neděli.

Do zámku se nedostanete vůbec, jeho okolí ale můžete ve dny, kdy je otevřeno, pořádně prozkoumat. Vstupné sem je symbolické - 15 korun. A za návštěvu rozhodně stojí také zámecká obora.

Závěrečné hodnocení a tipy na výlety do okolí:

"S dortíkem před sebou zhodnotím dnešní výlet. Lány za návštěvu rozhodně stojí, protože za málo peněz tu je hodně muziky. Důležité je si vybrat správný den v týdnu, abyste měli výlet se vším všudy," radí inspektor TV Nova závěrem.

Od nás vesnička dostává stříbrnou medaili. A pokud by vám samotné Lány nestačily, okolí nabízí výletů na několik dalších dní. Od přehrady Klíčavy až třeba k hradu Křivoklát.

Máte tip, kam by se měl Prázdninový inspektor vydat příště? Pište nám na prazdninovyinspektor@nova.cz.