Lázně Klimkovice jsou v ohrožení! Pacienti musejí mít negativní testy

Sanatorium teď může přijmout pouze klienty, kteří mají negativní testy na koronavirus staré méně než čtyři dny. Ty si během víkendu ale udělat nestihnou. Mluvčí lázní Ivana Gračková uvedla, že však mají plán.

"Snažili jsme se, a pravděpodobně se nám to také podaří, zajistit laboratoř, která by testy pacientů přijíždějících do lázní provedla hned na místě a rychle je zpracovávala,“ nastínila Gračková.

Zároveň se plánuje také zaškolení tamějších pracovníků sanatoria, aby v dalších dnech mohli už odběry provádět sami.

Problémem je však úhrada nákladů za testy. Kvůli první vlně zavedených opatření proti šíření viru musely být lázně uzavřené a další náklady navíc by pro sanatorium mohly mít až existenční dopad.

"Máme v průměru zhruba třicet klientů denně. Náklady budou obrovské. Zatím půjdou za námi. Doufáme však, že nám vláda pomůže,“ doufá Gračková.

Podle mluvčí by další propad klientely byl velkým hospodářským problémem.