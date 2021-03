Léčba šokem! Neratovice odmítly odvážet odpad z ulic

Odpadové služby jsou zodpovědné jen za to, co je v popelnicích. Odpad v jejich okolí musí města odvážet na vlastní náklady. Třeba středočeské Neratovice to stojí ročně i milion a půl. Vedení města teď řeklo dost.



"Napadla nás léčba šokem, tak jsme řekli, že měsíc nebudeme uklízet. Potom to svezeme na jednu hromadu a vyfotíme. Aby občané, hlavně ti nepoctiví, viděli, co to obnáší," vysvětlil starosta Roman Kroužecký (Společně pro Neratovice).



Lidé jsou schopni u popelnic nechat například rozložený kočárek, pohovku, žaluzie a garnýže na záclony, nebo kancelářskou židli.



Podobná situace je po celé republice. Podobně jako v Neratovicích to zkusili už v listopadu v Roudnici nad Labem. "Musím říct, že experiment dopadl kladně. Lidé se opravdu naučili jezdit na sběrný dvůr. Ti, co o něm nevěděli, tak se aspoň dozvěděli, že sběrný dvůr vůbec v Roudnici existuje," řekl starosta Jiří Řezníček (ANO).



Jestli měsíční neodvážení odpadu zabere i v Neratovicích, se ukáže koncem března.