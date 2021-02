Led jako od profesionálních rolbařů! Na vsi si ho berou do parády hasiči

Místní berou hokejový zápas jako společenskou událost, a tak si hasiči kvůli úpravě ledové plochy vzali i dovolenou z práce. Každý si na odklízení sněhové vrstvy přinesl, co mu zrovna padlo do ruky.



"Něco jsem našel já, něco si vzali kamarádi, něco jsme měli v hasičárně. Je to takové neorganizované, praská to, občas někdo nadskočí."

"Za chvilku je to uklizené, a pak se vezme hadice s vodou a pokropí se to. Udělá se krásně hladká vrstva, a pak se děti můžou klouzat nejen na bruslích, ale i na botech," popisuje velitel SDH Drásov Jaroslav Růžička.



Teplota hluboko pod bodem mrazu nikomu nevadila, ale sluneční paprsky práci hasičům o dost zkomplikovaly. Hlavně při stavbě dětského kluziště se sněhovými mantinely, do kterého napouštěli vodu.



"Pořád se snažíme dělat něco pro děti i pro dospělé, aby tady byla nějaká zábava. A tímhle se bavíme," přiznává starosta SDH Drásov Martin Vostarek.

"Jak do toho dětského kluziště budeme přidávat vodu, tak se to upraví do roviny a nebudou tam boule. Děti to tady mají jistější. Na rybníku se můžou propadnout, zatímco tady si rozbijí jen nos," dodává s úsměvem velitel sboru.



S ledem je třeba mít trpělivost, a tak hasiče čeká ještě pár hodin s hadicí v ruce. Už teď ale plocha vypadá jako od špičkových rolbařů a láká k mimořádných sportovním výkonům.



"Teď to tady bude tak populární, že se sem přijde každý sklouznout. Myslím, že to budeme opakovat každý rok," uzavírá člen SDH Drásov Jakub Pešička.

