Led hodně zeslábl, pro odvážlivce mají ale na Lipně náhradní řešení!

Ještě minulý týden možnost bruslení na zamrzlé hladině využily na Lipně stovky lidí. Nyní přehrada zeje prázdnotou a stojí tu bariéry. Led během posledních dnů začal tát, navíc hustě sněžilo.

Ve Frymburku ledaři vstup na led zapáskovali a žádají návštěvníky, aby se mu vyhnuli. Po oblevě a vydatném sněžení je ledová plocha velmi nestabilní.

"V ledu se objevily praskliny, začala vyvěrat voda. Tam, kde začne vyvěrat, tak třeba během jednoho nebo dvou dnů dokáže udělat až třiceticentimetrovou díru," varuje frymburský dobrovolný hasič Antonín Labaj.

V příštích dnech by mělo podle meteorologů začít opět mrznout a ledaři tak věří, že se jim ještě podaří bruslařskou dráhu upravit. Na Lipno ale mohou lidé vyrazit i bez bruslí. "Když nemůžeme bruslit, tak se aspoň otužujeme. Máme tu napsaná pravidla, jak se ta osoba má chovat," uvedl Labaj.

Ve vodě je speciální klec, díky které nemohou otužilci zaplout pod led. Na konci února se tady chtějí pokusit o zápis do knihy rekordů, do Lipenské přehrady by se mělo ponořit nejvíce otužilců v Česku.