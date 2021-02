Led ucpává koryto řeky, hrozí, že se vylije. Na stráži jsou hasiči i strážníci

Řeku ucpaly masivní kusy ledu. Největší komplikace způsobují v Kolodějích nad Lužnicí u Týna nad Vltavou. "Monitorujeme to celých 24 hodin. Doufáme, že to půjde postupně a tím pádem se udělá uprostřed potůček, který to odnese," říká starosta Týna nad Vltavou Ivo Machálek.

Obyvatelé domů u břehu mají být připraveni na možnou evakuaci. Kvůli velkému tání sněhu hrozí, že by mohla hladina rychle stoupat. Zamrzlá řeka dělá starosti i majitelům chat a chalup, které jsou jen pár metrů od břehu.

Povodí Vltavy začalo upouštět vodní nádrž Kořensko, do které se Lužnice vlévá. Hladina tam klesla už o dva metry. "To upuštění bylo, aby ty kry mohly snáz odplout do volné řeky," vysvětluje mluvčí povodí Hugo Roldán. Na dalších řekách prý větší problémy nejsou. Situaci monitorují i na Moravě, kde ale zatím komplikace nejsou.