Ledecký uspořádal v Chotěboři nelegální koncert, řeší to policie!

Zpěvák Janek Ledecký se dostal do křížku se zákonem. Hlasitý kritik protikoronavirových opatření, která považuje za "debilní", o víkendu v Chotěboři uspořádal podle svých slov nelegální koncert. Nedělní akci sice nazval natáčením videoklipu, ta ale neušla pozornosti policie.

Ledecký se rozhodl v neděli odpoledne vystoupit s kapelou během rozsvěcování vánočního stromku na náměstí v Chotěboři. Podle policie tím pravděpodobně porušil protikoronavirová opatření.

"Poprvé jsem hrál ilegální koncert. Dostali jsme avizo, že v Chotěboři budou rozsvěcet vánoční stromek a že o tom místní vědí. Od svých spolužáků z právnické jsem zjistil, co se má udělat, aby nás rovnou neodvedli v klepetech," přiznal zpěvák Reflexu s tím, že událost pojal jako natáčení videoklipu.

Podle Ledeckého tak bylo všechno v pořádku, s tím ale nesouhlasili policisté, kteří na místě zasáhli. "Protiprávní jednání ze strany té osoby jsme zadokumentovali. Půjde zřejmě o porušení vyhlášených mimořádných opatření, protože veřejná produkce ani natáčení čehokoliv jiného ta opatření neumožňovala," řekla TN.cz policejní mluvčí Dana Čírtková.

U natáčení videoklipů navíc většinou nebývají diváci, na Ledeckého se ale o víkendu podle ohlasů na sociálních sítích přišli podívat příznivci i kolemjdoucí. "Protiprávní jednání oznámíme k projednání obci s rozšířenou působností, stejně jako v jiných obdobných případech," doplnila.

Ledecký označil akci z pohledu možného postihu za neprůstřelnou. "My jsme to tam natočili a visí to na facebooku," hájil obcházení vládních restrikcí.

Dle právníka Pavla Kolesára to je nesmysl. "To, jakým způsobem nějakou akci označíte, není podstatné. Podstatné je, jak ta akce bude obsahově vypadat. A těch lidí tam bylo podle zpráv z médií poměrně dost. I jeho prohlášení, že se jednalo o nelegální koncert, podle mého poukazuje na ten úmysl, jak byl skutečně míněn. Ten výrok by mohl být jedním z důkazů," uvedl pro TN.cz.

"Nikdy to nevzdám. Vy to taky nevzdávejte. V Chotěboři sněžilo a byla zima, že mi málem harmonika k hubě přimrzla. Ale bylo senzační si zase po půl roce zahrát, i když to bylo jenom natáčení," vzkázal Ledecký na facebooku.

Janka Ledeckého jsme oslovili s žádostí o reakci na zásah policie na jeho nedělním "natáčení", na odpověď čekáme.