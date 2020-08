Ledek, nebo bomba? Experti hledají příčinu výbuchu v Bejrútu

K mohutnému výbuchu došlo v přístavním skladu, kde bylo uloženo více než 2700 tun dusičnanu amonného (ledku). Exploze byla tak silná, že byla slyšet i cítit až na Kypru a vyvolala otřesy o síle 3,5 stupně. Většinu bejrútského přístavu srovnala se zemí a vysklila okna v okruhu 25 kilometrů.

O tom, co přesně bylo příčinou výbuchu, se stále diskutuje. Americký prezident Donald Trump se domnívá, že za explozí stojí pumový útok. O tom, že by k výbuchu došlo jen kvůli uskladněnému ledku, který libanonská vláda zabavila roku 2014 jedné obchodní lodi, pochybuje řada místních i médií.

Jedna z verzí hovoří o tom, že příčinou mohly být svářečské práce ve skladu. Podle jiné vznikl požár naopak v přilehlé budově se zábavní pyrotechnikou. Jasno však zatím stále není. Libanonský premiér Hasan Dijáb ve středu vyhlásil státní smutek.

Troskami bylo zasažené i novorozeně. Nemocnice v Bejrútu po výbuchu nestíhaly přijímat zraněné:

Americký expert na výbušniny Anthony May tvrdí, že pouze ledek explozi způsobit nemohl. Své tvrzení podkládá tmavě červenou barvou mraku, který se objevil nad místem exploze. Pokud by se jednalo o hoření čistě jen ledku, jeho barva by prý byla žlutá.

"Netvrdím, že se na tom dusičnan amonný nepodílel, ale zdá se, že byly přítomné i jiné látky," vyjádřil se s tím, že síla exploze i tlakových vln odpovídá výbuchu jaderné bomby. O tom, že by v přístavním skladu bylo uskladněné nějaké jaderné zařízení, ale informace nemá.

Český tým dorazil krátce před čtvrteční půlnocí do Libanonu. Nejedná se zdaleka o jejich první misi - patří mezi světové špičky:

Za pravdu dal Mayovi i bývalý pracovník CIA Robert Baer. Připustil ale, že pravdu se možná nikdy nedozvíme. To, že se ve skladu v Bejrútu nacházela munice a výbušniny, podle jeho slov nikdo nepřizná. Exploze dusičnanu amonného jsou podle americké Agentury pro ochranu životního prostředí vzácné.

Sám o sobě je ledek poměrně stabilní, k tomu, aby explodoval, by ho bylo třeba smíchat s dalšími látkami. K výbuchu by pak stačilo i jen malé množství dalších chemikálií. Způsob, jakým se ledek skladuje, je podle agentury klíčový.

Příčina tragického výbuchu stále není jasná: