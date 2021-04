Ledním medvědům hrozí vyhynutí! Jejich geny má zachránit "pizzly"

Kvůli změně klimatu hrozí ledním medvědům vyhynutí. Přesto dokázali najít způsob, jak zachovat svůj rod alespoň zčásti. Podle paleontoložky Larisy DeSantis se lední medvědi stahují do vnitrozemí, aby našli jídlo, kterého mají kvůli tání ledových ker nedostatek. Cestují až na Aljašku, kde se začali pářit s medvědy grizzly a vytvořili tak nový hybridní druh, který nese geny obou - tzv. pizzly medvěda.

"Tento nový typ medvěda je odolnější vůči změně klimatu a vhodnější pro oblasti vyšších teplot,“ řekla DeSantis pro britský Daily Mail.

Vzácná hybridní stvoření byla poprvé viděna ve volné přírodě v roce 2006 jižně od Idaho. Medvědi mají většinou bílou srst s nahnědlým odstínem a čenich, který má od každého druhu medvěda něco.

Za cestováním ledních medvědů mimo jejich obvyklé prostředí podle odbornice stojí zejména to, že s úbytkem mořského ledu nejsou schopni lovit tuleně a mohou se jen těžko přizpůsobit oteplování Arktidy. "Pro lední medvědy to nevypadá dobře," vysvětlila DeSantis.

"Studovala jsem šavlozubé kočky. Fosilní záznamy ukazují, že i ony měly specializovanou stravu, a když zásoby potravin zmizely, ony také, “ poukázala na podobnost mezi oběma druhy zvířat.

DeSantis spolu s bývalým vysokoškolským studentem Ansleyem Petherickem provedli studii, která měla posoudit, zda a jak se liší strava ledních medvědů v době globálního oteplování. Analyzovali pozůstatky 20 exemplářů ledních medvědů, které byly odkryty při archeologických vykopávkách.

Tým zkoumal, jestli třeba některý ze zubů nevykazuje známky konzumace tvrdého jídla, ale nenašel se žádný důkaz, který by to potvrdil. Exempláře staré asi tisíc let byly k nerozeznání od současných ledních medvědů. Vědci zjistili, že některá tato zvířata konzumují tvrdší jídlo dnes, na to ale nejsou dobře přizpůsobena. "Lední medvědi jsou natolik specializovaní na lov tuleňů, že se mohou hůře přizpůsobit oteplování Arktidy,“ zdůraznila DeSantis.

DeSantis a její tým také srovnávali tlamu ledních medvědů s tou medvěda grizzlyho, který prokázal schopnost přizpůsobit se změnám klimatu. "Stoličky ledního medvěda jsou menší než grizzlyho, ale jejich špičáky jsou větší,“ řekla odbornice. "Je to proto, že v podstatě celý den jedí želé, v podstatě velrybí tuk,“ dodala s tím, že jistou kompenzací jim je protáhlá lebka, kterou mají přizpůsobenou lovu tuleňů. Na druhou stranu je to právě tvar protáhlé lebky, který jim brání v přechodu na novou stravu.

