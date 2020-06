Lednicko-valtický areál: Zábavu si najdou milovníci historie i sportovci

Prázdninový inspektor tentokrát vyrazil na jižní Moravu do Lednice prohlédnout Lednicko-valtický areál a zhodnotit, jestli je tam dostatek vyžití. Zjistil také, na kolik vyjde parkování, vstup, atrakce i stravování.

Lednický zámek a jeho okolí je každoročně cílem zhruba půl milionu turistů. Dostanete se sem nejlépe z dálnice D2 sjezdem na Podivín, případně ze silnice 52 přes Mikulov.



Po zhruba deseti minutách objíždění městského parkoviště se štábu televize Nova konečně podařilo zaparkovat, platí se 50 korun na celý den. V cenách je ale velký rozdíl. Na nedalekém soukromém parkovišti stojí celodenní stání 100 korun, o kus dál se platí po hodinách a jedna vyjde na 25 korun.



"Přijeli jsme ze Skalice. Rádi sem jezdíme, bydlíme blízko a už začala sezóna dovolených. Nejradši chodíme po parku a prohlížíme si památky, někdy sem jezdíme i na kolo," popsala návštěvnice ze Slovenska.



Nejdřív štáb televize Nova zamířil k proslulému zámku. Vydat se můžete na tři okruhy. Vstupné pro dospělé je od 190 korun. Děti a senioři platí od 130 a rodinné vstupné začíná na 500 korunách. Otevřený je i zámecký palmový skleník. Za vstup platí dospělí 80 korun a děti do 15 let a senioři 60 korun.



V zámecké zahradě ale můžete rostliny obdivovat zdarma. "Kytky jsou u mě na prvním místě. Snažím se také vnukům něco ukázat a předvést, jak se co jmenuje. Alespoň co já osobně znám ze zahrádky a podobně," řekla návštěvnice obklopená svými vnuky.

Anketa Jak jste byli spokojení s návštěvou Lednicko-Valtického areálu? Za jedna, je to skvělé a nádherné místo 40 4 hlasy Za dva, převládá celková spokojenost 0 0 hlasů Za tři, občas se objevil nějaký nedostatek 0 0 hlasů Za čtyři, za moc to nestojí, nic pro mne 0 0 hlasů Za pět, bylo to otřesné, nedoporučuji 60 6 hlasů Hlasovalo 10 lidí.

"Je to tady udržované, procházky se tady dají naplánovat. Ideální pro děti," zhodnotil otec dvou holčiček. Ty se také zapojily do hodnocení. "Mně se libí ti ptáci," řekla první. "Líbí se mi kačenky, mají hezký miminka," souhlasila její sestra.



Přímo v parku je i stánek se zmrzlinou. Maji tam 10 druhů zmrzliny, kopeček vyjde na 25 korun. "Máme skvělou domácí zmrzlinu s pistáciovou, ananasovou, dále pak banánovou a jahodovou příchutí. Také ještě s přichutí čerstvého ovoce a meruňky," vyjmenovala zmrzlinářka Eva.



V parku probíhají několikrát denně lovecké ukázky dravých ptáku a sov. Vydat se můžete i na plavbu lodí. Kratší trasa vede k minaretu, delší k Janohradu. Ceny pro dospělé začínají na 150 korunách, pro děti na 70. Na plavbu je ale potřeba hotovost, karty tam nepřijímají.



Komu se nechce pěšky ani lodí, může se projet koňským povozem. Dospělí platí 100, děti 50 korun. "Máme trasu od zámku k Janovu hradu. Vozíme tam k hradu lidi na lodičky. Tam odsud můžou pokračovat k minaretu, je to delší plavba, krásná. Od minaretu pak doporučujeme chodit pěšky přes mostky okolo Pekla a akvaduktu. Je to takový krásný okruh, že si návštěvníci mohou vše prohlédnout. Jezdíme také kolem loveckého zámečku," objasnil povozník Jiří Švásta.

Anketa Co říkáte na ceny v Lednicko-Valtickém areálu? Za jedna, návštěva mě vyšla levně 25 1 hlas Za dva, cenově celkem výhodné 0 0 hlasů Za tři, nic, co by mě zruinovalo, ale levno tam není 0 0 hlasů Za čtyři, mají tam dost draho, to aby člověk šetřil 25 1 hlas Za pět, ceny jsou přemrštěné a neúnosné 50 2 hlasy Hlasovalo 4 lidí.

Kdo má hlad, má v Lednici na výběr z téměř nepřeberného množství restaurací a bister. Přímo v zámecké restauraci pořídíte hlavní jídlo od 165 korun. Polévka vyjde na 58 korun. "Dal jsem si kuřecí řízečky s bramborem. Chutnají mi. Ceny jsou obvyklé jako jinde na podobných památkách," řekl s úsměvem jeden ze strávníků v restauraci. "Mám bramborové noky s houbovým ragú. Stály 169 korun. Tak jsme tady v městě Lednici, takže asi přiměřená cena," vyložila vedle sedící žena.



Jen o pár metrů dál v bistru se ale dá občerstvit za lidovější ceny. Pivo tam mají za 30 korun, nealko za 29 korun. Párek v rohlíku vyjde na 27 korun.



"My jsme si dali párek v rohlíku a kávičku na povzbuzení. Ceny jsou perfektní, u konkurence se nám to zdálo přemrštěné, tak jsme se vrátili," přiblížila spokojená návštěvnice. Bez výhrad byli i další lidé sedící u bistra. "Dala jsem si cibulové kroužky a jsou výborné," usmála se žena. "Vybral jsem si sýrové topinky, chtěl jsem něco malého pojíst, a jsou výborné," doplnil přísedící muž.



Lednice je častým cílem cyklistů, skoro všude tam proto najdete stojany na kola. "Jo, je tady hodně cyklostezek, takže se tady dobře jezdí a není problém najit trasu kamkoli, kam člověk potřebuje," uvedl odpočívající kolař. "Je to tady všechno příjemný a přizpůsobeno cyklistům, proto jich je tady tolik," vysvětlila cyklistka.



Na výjezd se chystal i pár z Českého Těšína. "Přijeli jsme na výlet, máme koloběžky a budeme jezdit po Lednicko-valtickém areálu. Jezdíme sem každým rokem, Jižní Morava se nám hodně líbí," odhalila cestovní plány dvojice žena.



Ve městě si taky můžete nakoupit skvělé víno a půjčit kolo, koloběžku nebo loď. "Dá se půjčit koloběžka nebo kánoe. Koloběžku můžeme i někam dovézt, pokud si ji někdo objedná. Půjčit lze na hodinu, na čtyři hodiny, nebo na celý den. Hodina je u koloběžky za 150, čtyři hodiny jsou za 250 korun a kánoe je 250 za dvě osoby a 300 za tři až čtyři osoby. Pro kánoe a paddleboardy je nejkratší trasa do Nejdku, to je pět kilometrů anebo na Nové Mlýny, to je 12 kilometrů," předložil podrobnosti pracovník v půjčovně.



Lednicko-valtický areál je krásný, vyžití je v něm i celém městě dostatek, proto od prázdninového inspektora získává zlatou.