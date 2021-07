Ledovat a kdy sundat náplast? Doktorka řekla, co dělat po očkování

Naočkovaných proti covidu-19 je už 50 procent Čechů ve věkových kategoriích, pro které je vakcína schválená. Každý den se očkují další desetitisíce lidí. Jak po aplikaci o místo vpichu správně pečovat, aby se neobjevily komplikace?

"Místo vpichu se po aplikaci ihned uzavře. Před tím vpichem je dezinfikováno, nejedná se o žádný vstup do krevního řečiště. Není tak pravděpodobné, že by mohla do těla vstoupit nějaká infekce. Dost často by to ani nebylo nutné ho zalepit," vysvětlila doktorka Ludmila Bezdíčková.

Náplast ale dávají lékaři pokaždé. Sundat ji je prý možné už po pár desítkách minut.

"Kapka krve se může objevit, když se natrefí nějaká úzká céva, potom je náplast vhodná. Poté, co je krvácení zastavené a náplast se sundá, není potřeba o to místo pečovat vůbec. Dát ji pryč je možné hned po návratu domů," pokračovala Bezdíčková.

Při otoku ledovat

Pokud se u někoho objeví mírnější vedlejší účinky, jako je bolest hlavy, kloubů nebo celková slabost, doporučuje se klidový režim.

"U vakcín proti covidu jsou tyto reakce častější než u jiných očkování, pořád se ale jedná o běžné nežádoucí účinky, které nejsou nijak dlouhodobě ohrožující. Pokud místo vpichu po aplikaci oteče nebo je citlivé, je možné ho chladit obkladem nebo ledem zabaleným v nějaké tkanině," uzavřela Bezdíčková.

