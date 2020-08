Ledové čaje jsou hitem léta!

Pokud si chcete zpestřit pravidelný pitný režim něčím osvěžujícím, co má ale šťávu, pak pro vás máme tip.

Ledově dobré čaje

Značka Jupí nedávno představila novinku – sirupy na přípravu ledových čajů ICE TEA. Do čisté, pramenité nebo minerální vody stačí přidat pár kapek a každá všední příležitost se rázem promění na nevšední. Skvělým a snadno dostupným letním drinkem hosty nejen uchvátíte, ale i osvěžíte a zároveň jim pomůžete dodržovat pitný režim. A to se počítá!



– jeho chuť vás probudí a nakopne. Extrakt z černého čaje vás nabije energií. Přidejte ještě pár ledových kostek a pořádná párty může začít!- milujete vůni čerstvých broskví? Tak to se určitě do této příchutě zamilujete! Připravte si ledový čaj s extraktem z černého čaje, přidejte opět led, čerstvou mátu a broskvičky. Sirup se bude hodit na každou rodinnou oslavu i grilovačku.- chystáte se na letní sezónu nebo na oslavu narozenin pro děti? Vsaďte na jahodovou příchuť. Lahodná chuť jahůdek, extrakt ze zeleného čaje, osvěžující chuť – zkrátka nápoj pro všechny generace.Z jedné lahve sirupu namícháte přes 7 litrů nápoje. Všechny sirupy jsou. Užijte si je s celou rodinou!Milujete také letní nealko míchačky? Připravili jsme pro vás recept na osvěžující Jupí míchaný nápoj.• sirup ICE TEA Zelený čaj s jahodou• 200 ml jemně perlivé sody• 3 – 4 čerstvé jahody• 1 limeta• máta• ledová tříšťNakrájíme 3-4 jahody na kostičky, vložíme je do větší sklenice (o objemu 0,5 l), přidáme kostky nakrájených limetek a pár lístků máty. Následně ovoce a mátu rozmačkáme. Dosypeme sklenici ledovou tříští nebo ledem. Dolijeme po okraj jemně perlivou sodou a přidáme 3 cl. Promícháme. Dozdobíme mátou, jahodami, limetkou a můžeme servírovat.

Na zdraví!