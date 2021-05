Legendární ABBA vydá zbrusu novou píseň. Björn prozradil, kdy to bude

Björn Ulvaeus v sobotu pro deník Herald Sun odhalil, že ikonická popová skupina ABBA letos stoprocentně vydá novou hudbu. Podle hudebníka se kapela opět sešla ve Stockholmu, aby naplánovala svůj návrat na hudební scénu.



Skupina nové skladby plánovala už na podzim minulého roku, ale kvůli koronavirové krizi se rozhodli jejich vydání odložit. "Letos bude nová hudba, je to definitivní. Už to není tak, že by se to mohlo stát, prostě se to stane," řekl Björn.



Legendární ABBA se stala světoznámou v osmdesátých letech, poté co vyhrála v roce 1974 mezinárodní hudební soutěž Eurovize. Kapela během své existence nazpívala několik světových hitů a prodala více než 375 milionů desek. Název kapely vznikl jako akronym spojením počátečních písmen křestních jmen jejích členů Agnetha, Björn, Benny a Anni-Frid.

Skupina se rozpadla už v roce 1983 poté, co mezi členy došlo k rozepři a vzájemným neshodám. Fanoušci na jejich návrat tak čekají už skoro 40 let.

Poslechněte si legendární píseň Mamma Mia: