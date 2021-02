Legendární jazzový pianista Chick Corea podlehl v 79 letech rakovině

O jeho skonu informovala přední světová média na základě oznámení jeho týmu na webových stránkách.

Armando Anthony „Chick“ Corea se narodil v roce 1941 v Chelsea v Massachusetts.

V roce 1968 vystřídal Herbieho Hancocka ve skupině Milese Davise a natočil s ním album “In a Silent Way” a legendární jazzrockou desku “Bitches Brew”.

Jeho nejslavnějším obdobím byla sedmdesátá léta. Založil vlastní avantgardní skupinu Circle a poté proslulou kapelu Return to Forever.

Až do konce života se zúčastnil bezpočtu nahrávacích a koncertních jam sessions, na nichž posunoval hranici žánru a modernizoval jazz. Loni vydal dvojalbum Plays se svými nahrávkami z různých koncertů. On a piano, celý jeho život. Na klavír hrál už od čtyř let.

Za svou dlouhou a bohatou kariéru obdržel rekordních 23 cen Grammy, nejvíce v její historii. Svou poslední nominaci za nejlepší improvizované jazzové sólo může proměnit letos v březnu. Bohužel už posmrtně.