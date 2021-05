Legendární Slovenská střela se vrátila do Kopřivnice. Zdobit bude muzeum

Po více než dvouleté rekonstrukci se na koleje vrátil legendární vlak Slovenská strela. Železniční vůz ze 30. let vyjel ve čtvrtek ráno z Přerova do Kopřivnice.

Ve 30. letech ho vyrobila Tatra Kopřivnice. Podílela se na něm řada významných osobností z oblasti techniky. Vedoucím konstrukce byl Hans Ledvinka. Na voze se uplatnila řada technických novinek, zejména aerodynamický tvar karoserie nebo elektromagnetický převod, patentovaný Josefem Sousedíkem.

Náročná rekonstrukce stála téměř 50 milionů korun. Na 68 milionů korun pak přišla nová expozice v kopřivnickém Muzeu nákladních automobilů Tatra, kde bude souprava vystavena.

Původní višňově červený lak a starozlatou barvu střechy vrátila vozu přerovská opravna už loni. Zároveň byl zrekonstruován i původní interiér, který kdysi řemeslníci vyráběli ručně. Tomu se nakonec nevyhnuli ani restaurátoři, kteří vůz nedávno opravili.

"Ta technologie se i tentokrát při opravách dělala stejně, museli jsme se to naučit. Celkově ta to bylo velmi náročné. Nejtěžší bylo dát dohromady originální systém přenosu výkonu a sladit to celé tak, aby to jezdilo jako v roce 1936," řekl TN.cz odborný garant restaurování vozu Jiří Střecha.

Vůz je od roku 2010 národní kulturní památkou. Podle kurátorky si ho zájemci budou moci prohlédnout v průběhu roku.