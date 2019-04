LEGENDY 2019, AUTOMOBILOVÉ KLENOTY V HODNOTĚ VÍCE JAK JEDNÉ MILIARDY KORUN

Ojedinělá automobilová slavnost LEGENDY vstoupí letos do svého šestého ročníku a provází ji několik změn s cílem připravit pro širokou veřejnost opět víkend plný automobilových skvostů a zábavy spojené se světem motorismu. Legendy 2019 otevřou brány Výstaviště Praha nově ve dnech 17. – 19. května 2019.



Po loňské oslavě automobilové historie Československa se letošní šestý ročník slavnosti LEGENDY zaměřuje na ikonické značky amerického automobilového průmyslu. Návštěvníci slavnosti tak budou moci na hlavním nádvoří Výstaviště Praha nahlédnout nejen do bohaté historie těchto zámořských značek, ale seznámit se také s jejich aktuálními novinkami, dokonce výjimečně i v rámci výstavní premiéry v České republice. K vidění však budou, kromě amerických osobních automobilů, také legendární trucky, pick-upy a motocykly. Na své si přijdou milovníci amerických filmových vozů, kteří si prohlédnou třeba legendární Ford Mustang „Eleonor“ z filmu 60 sekund či verzi „Bullitt“ ze stejnojmenného filmu s nezapomenutelným hercem Steve McQueenem.



Vedle zmíněného hlavního tématu „Made in USA“ však přinese tato slavnost i letos víkend plný zábavy pro celou rodinu. Stejně jako minulý rok, jsou letošní LEGENDY koncipovány formou několika oddělených prostranství a pavilonů, kde mohou návštěvníci obdivovat více jak jeden tisíc exponátů s celkovou hodnotou přes jednu miliardu korun.



„Pravé křídlo Průmyslového paláce, které bude opět Pavilonem elegance, jsme zasvětili více jak padesátce těch nejúžasnějších a skvostných automobilů slavnosti všech ročníků výroby. Prostřední část paláce bude Pavilonem rychlosti, kde si návštěvníci budou moci prohlédnout pětadvacítku dechberoucích aktuálních hypersportů z celého světa! Nebudou chybět vozy značky Pagani, McLaren, Porsche, Ferrari, Aston Martin a další. Kategorii supersportů budou letos reprezentovat také modely Chiron Sport a Veyron od značky Bugatti.



Společnost Casio zde navíc vystaví monopost F1 Scuderia Toro Rosso,“ představuje v souhrnu letošní obsah slavnosti LEGENDY její ředitel Lubor Kos a dodává: „Naopak levé křídlo bude Pavilonem zábavy, který je určen pro odpočinek, hry a poznání. Za tímto účelem zde bude množství herních simulátorů a další prvky zábavy. Nově se více zaměříme na Křižíkovu fontánu, kde připravujeme expozici společně s odborným motoristickým časopisem SPEED a spodní část Výstaviště je znovu věnována novinkám automobilek, desítkám klubů a také vloni úspěšné FMX Aréně. Letos však Petra Piláta a ostatní jezdce doplní na obří scéně také slavní bratři Podmolové.“Samostatné expozice budou mít na slavnosti také vybrané automobilky, příkladně Mercedes-Benz, Toyota, Subaru, Ford, Jaguar, Land Rover a další. Novinkou šestého ročníku slavnosti LEGENDY bude rovněž dynamická prezentace vozů zvaná Grand Tour, která nahradí loňský exhibiční okruh. „Bohužel vlivem nového termínu, který se kryje hned se třemi významnými domácími akcemi v motorsportu, jsme museli letos upustit od realizace exhibičního okruhu. Někteří závodní jezdci však přislíbili statickou účast alespoň v neděli. Přesto by neměli chybět například účastníci soutěže Dakar. Exhibiční okruh však nahradíme tzv. Grand Tour, tedy prezentační jízdou vybraných pětadvaceti historických a novodobých vozů, a to hned několikrát denně. V hrubých rysech však zůstává základní koncept slavnosti stejný,“ doplnil úpravy programu slavnosti LEGENDY Lubor Kos.Cenově zvýhodněné vstupenky jsou již předprodeji na webu legendy.cz. Cena základního jednodenního vstupného na místě je 490 Kč, zlevněné vstupně 250 Kč pro děti nad 150 cm výšky a tělesně postižené s doprovodem. Děti do 150 cm výšky mají opět vstup v doprovodu dospělých zdarma. Možné je také navštívit slavnost pouze v pátek za cenu 390 Kč. Vzhledem k očekávanému velkému zájmu veřejnosti o zmíněnou automobilovou slavnost s limitovanou kapacitou parkovacích míst doporučuje její pořadatel návštěvníkům využití především prostředků MHD. V pátek bude slavnost LEGENDY otevřena od 14h do 20h, v sobotu od 9h do 20h a v neděli od 9h do 17h.„Vyslyšeli jsme také připomínky návštěvníků loňského ročníku a chceme letos zmírnit pravidla vstupní kontroly. Další pozitivní zprávou pro návštěvníky je zrušení řízení směru prohlídek pavilónů a slavnost si tak budou moci všichni prohlédnout dle vlastní libosti a uvážení. Nebudou chybět ani komerční zóny se sítí občerstvení. Pevně věříme, že letošní slavnost LEGENDY opět rozbuší srdce všem motoristickým fanouškům nad vystavenými klenoty automobilového světa,“ uzavírá pozvánku na letošní LEGENDY Lubor Kos.

Vášeň. Elegance. Unikátnost. Prestiž.



Více informací naleznete na www.legendy.cz.



Slavnost komunikuje na webu, Facebooku, Instagramu a má rovněž svoji mobilní aplikaci.