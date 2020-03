Lék na nemoc COVID-19 na obzoru. Remdesivir využijí i čeští pacienti

V pondělí 2. března se v Bílém domě sešli čelní představitelé farmaceutických společností s prezidentem USA Donaldem Trumpem a viceprezidentem Mikem Pencem. Ti apelovali, aby léky a vakcíny byly vyvinuty co nejdříve. "Udělejte to. Potřebujeme to. Chceme to rychle," řekl Trump.

Pod vedením českého výzkumníka Tomáše Cihláře se ve Spojených státech začal testovat lék remdesivir, který by měl být účinný v boji proti onemocnění COVID-19. To, zda bude lék úspěšný, ukážou až výsledky dalších testů.

Farmaceutické firmy proto ustanovily speciální konsorcium, kde budou sdílet informace, aby vývoj léku byl co nejrychlejší, informoval Mike Pence. Zároveň společnost Pfizer informovala na stránkách Reuters, že její vědci identifikovali některé antivirové látky, které by mohly zamezit šíření koronaviru v tělu.

Ačkoliv vývoj vakcíny proti viru může zabrat i rok nebo více, "terapeutická léčba by mohla být k dispozici během léta nebo podzimu," zmínil Pence. Vakcína by se měla začít testovat během šesti týdnů.

Situaci v České republice uklidnil epidemiolog Roman Prymula, který oznámil, že společnost Gilead, která vyvíjí lék remdesivir, potvrdila, že v případě potřeby by tuto látku poskytla našim pacientům.