Lék pro nemocné chlapce proplatí pojišťovny! Už se ví, kdy ho dostanou

Genový lék Zolgensma, který je první svého druhu na světě a může pomoci dětem se svalovou atrofií, konečně poputuje do Česka. Zdravotní pojišťovny se s Fakultní nemocnicí v Motole dohodly, že lék proplatí Maxíkovi, Oliverovi i Adámkovi, kteří vážnou nemocí trpí.

Motolská nemocnice lék nejprve objednala pro Maxíka, který už podstoupil test na případné protilátky proti tzv. virovému vektoru, a to s negativním výsledkem. "Speciální objednávka odešla z nemocniční lékárny dnes odpoledne. Lék by pak měl do ČR dorazit přibližně do 14 dní," oznámila nemocnice.

V pondělí dopoledne byli ve FN Motol vyšetřeni i Oliver s Adámkem. Druhý ze zmíněných chlapců už podstoupil testy a čeká na výsledky, které budou známy nejpozději do tří dnů. Pokud budou příznivé, tak se nejpozději koncem tohoto týdne bude objednávat lék i pro něj.

Oliverova situace je trošku komplikovanější. V příštím týdnu totiž musí být ještě krátce hospitalizován, poté ale i u něj mohou proběhnout testy. A pokud budou výsledky příznivé, bude nemocnice moci objednat a podat lék i jemu. Očekává se, že to bude zhruba na přelomu května a června.

"To, jestli léčba splní očekávání, budeme schopni říct cca do 3 měsíců od podání léku," vysvětluje dětská neuroložka Jana Haberlová. Jedná se o první lék, který je schopný jednorázově vyřešit genetickou poruchu pacienta, a to dokonce možná jednou provždy. "Podání tohoto léku otevírá novou éru medicíny, která je nová jak v typu podání, tak bohužel i v ceně," říká ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík. Cena léku totiž činí necelých 54 milionů korun.

Právě v ceně spočívá zapeklitost příběhů všech tří chlapců. Pojišťovny totiž neregistrovaný lék nehradily a rodiny tak musely založit finanční sbírky s nadějí, že jim podaří od lidí vybrat obrovskou částku. To se nakonec povedlo, přišla však další rána - z vybraných peněz musely rodiny státu odvést daň z přidané hodnoty.

Minulý týden však premiér Andrej Babiš oznámil, že pojišťovny drahou léčbu proplatí, aniž by o tom komunikoval s rodiči dětí či samotnými pojišťovnami. Zdravotním pojišťovnám pak žádost o úhradu zaslala motolská nemocnice a ony jí vyhověly.

A co bude s penězi, které se vybraly v rámci sbírek? Ty už není možné dárcům vrátit, ani je použít na jiné účely. Většina z nich proto bude použita na následné rehabilitace a další potřebné pomůcky pro Adámka, Maxíka a Olivera, ale také na potřeby dalších lidí trpících svalovou atrofií.