Lékař a olympionik Pollert se vymezil proti eRoušce: Budeme sledovat i HIV pozitivní?

Aplikace eRouška sleduje pohyb lidí a pokud přijde její majitel do kontaktu s někým, kdo je pozitivní na koronavirus, tak mu o tom dá následně vědět. A to se nelíbí Lukáši Pollertovi. „Já nechci vědět, že v tramvaji je vedle mě Cov pozitivní pasažér. To bych pak měl zkažený, minimálně, celý den! Takovou újmu si touto aplikací nemohu dovolit,“ napsal na Facebooku.

Aplikace si sama za celý den zaznamenává data ostatních, které potkala. Polohu podle informací na webu nesleduje a nezná. „Na rozdíl od jiných aplikací eRouška nesleduje a nesbírá informace o vaší poloze, ale pouze anonymně zjišťuje, se kterými dalšími uživateli aplikace jste přišli do bližšího kontaktu. Díky tomu funguje například i v metru nebo budovách,“ informuje portál erouska.cz

Pollertovi se ale právě systém sledování vůbec nelíbí. Podle jeho vyjádření je to krok, který může mít další následky pro společnost. „A co když jednou budeme kolem sebe sledovat HIV pozitivní lidi (z těch přece máme také strach), nebo jinou chorobu, deprese? Nebo vyznání?“ ptá se Pollert.

V diskusi pod příspěvkem mu někteří oponují, že u šíření HIV, které zmínil, je všechno jinak. I na to má ale Pollert odpověď: „V krátkém příspěvku není čas na přesný rozbor všech nebezpečných infekcí. Všimněte si, že jsem použil i nemoc deprese (jak ta se přenáší?). O to vůbec přece nejde. Jde o to vyvolat z něčeho strach a pak ty lidi vyřazovat ze společnosti. Teď je to covid pozitivní, jindy HIV anebo křesťan?“

Souhlasíte s názorem Lukáše Pollerta, nebo si myslíte, že naopak takové jednání může přispět k šíření koronaviru?