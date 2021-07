Lékař popisuje snadný test s kůží. Za pár vteřin může odhalit dehydrataci

S horkem je spojené riziko dehydratace, kterou není vždy snadné poznat. Pomoci vám s tím může snadný test elasticity kůže, který používají i lékaři. Britský chirurg test dokonce vyzkoušel na neobvyklém místě, své poznatky pak sdílel na instagramu. Přečtěte si, co doporučuje.

Na sociální síti TikTok se objevilo video testu kůže na kloubech prstů na ruce, podle kterého lidé mohou už za tři vteřiny zjistit, zda jsou dehydrovaní. Trik vyzkoušel i britský chirurg Karan Raj a podělil se s ním na svém instagramovém profilu, kde ho sleduje přes 200 tisíc lidí.

"Abyste zjistili, jak moc jste hydratovaní, natáhnete svou kůži na kloubu prstu (jako když se chcete štípnout, pozn. red.) a pokud se vrátí zpět, jste hydratovaní. Když ne, jste dehydratovaní," popisuje test z TikToku. Sám ho příliš nedoporučuje, efektivnější je podle něj použít jiné části těla.

"Technika ukázaná v tomto videu není zcela přesná. V ideálním případě byste měli natáhnout kůži na hřbetu ruky, ne na kloubech! Účinek se také může lišit v závislosti na věku, s přibývajícím věkem ubývá elastinu," vysvětluje chirurg.

Tzv. vyšetření kožního turgonu (napětí kůže) je běžným postupem, jak odhalit dehydrataci. "Čím více jste hydratovaní, tím pružnější bude vaše pokožka. Po natažení se okamžitě vrátí do původní podoby. Pokud jste dehydrovaní, pokožka ztrácí pružnost a její návrat do normálu trvá déle," uvedl lékař.

Test si můžete udělat sami doma, používají ho i lékaři. Místo kloubů se ale zaměřte spíše na hřbet ruky nebo předloktí. U kojenců se takto natahuje kůže na bříšku. "Řasa s normálním obsahem vody se rychle vyrovná a vrátí do původní polohy. Při sníženém obsahu vody se vyrovnává pomalu, při těžké dehydrataci setrvává až 2 minuty," vysvětluje na svých webových stránkách VOŠ a Střední zdravotnická škola Hradec Králové.

Pokud se nechcete "štípat" do kůže, existuje také test s nehtem. Když prsty pevně stisknete nehet na druhé ruce, zbělá v důsledku vytlačení krve. Po uvolnění přibližně do dvou až tří sekund opět zrůžoví. Pokud je ale prst bílý delší dobu, může to značit dehydrataci.