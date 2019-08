Lékař ve službě riskoval životy lidí! Pacienty ošetřoval s téměř 2 promile

Policie z Žilinského kraje na severu Slovenska vyjížděla ve čtvrtek kolem deváté hodiny večer do nemocnice v Liptovském Mikuláši. Pacienti měli podezření, že je místní lékař opilý.

"Po výzvě policistů se pětapadesátiletý lékař ve službě (z okresu Liptovský Mikuláš) podrobil dechové zkoušce s pozitivním výsledkem 1,85 promile alkoholu," informovala policie na svém facebooku.

Policisté muže zadrželi a odvezli ho na stanici. "V souvislosti s toutu událostí probíhá vyšetřování ve věci trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a jsou vykonávané veškeré potřebné procesní úkony," dodala policie. Další informace policie k případu nezveřejnila.

Není to poprvé, co si na Slovensku lékař během služby užíval alkohol. Například v roce 2013 se chystal dokonce i operovat. Případ se stal v nemocnici svatého Lukáše ve slovenské Galantě. Opilého lékaře pak nahradil jeho kolega, který byl povolán do služby.